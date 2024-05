L'Iran condamne l'attaque sioniste contre les tentes des personnes déplacées à Rafah

Le porte-parole du ministère des affaires étrangères a noté lundi que l'attaque du régime sioniste contre les tentes des Palestiniens déplacés à Rafah appellait une condamnation ferme et des réponses concrètes de la part de la communauté internationale.

Il n'est pas surprenant que le régime terroriste israélienne, qui un jour prend pour cible les files de civils rassemblés pour recevoir une aide humanitaire et qui un autre jour commet des massacres sanglants à l'intérieur des hôpitaux, ait cette fois-ci bombardé les tentes des Palestiniens déplacés dans la ville de Rafah et commis un horrible massacre contre les civils, en particulier les femmes et les enfants qui s'y trouvent, a ajouté Kanani.

Selon le diplomate iranien, chaque fois que le régime sioniste, tueur d’enfants, subit des défaites humiliantes sur le terrain, a recours à des crimes de guerre aussi brutaux contre les civils palestiniens.