Ali Bagheri s’entretient au téléphone avec le ministre des Affaires étrangères du Koweït

Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri, a écrit sur son compte X : « Lors d'une conversation téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères du Koweït, Abdullah Ali Al-Yahya, j'ai exprimé ma gratitude et mon appréciation pour les messages de condoléances de l'émir et du Premier ministre du Koweït et pour sa présence à la cérémonie de commémoration pour la mort en martyr du président iranien Ebrahim Raïssi, du ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian et leurs compagnons. »