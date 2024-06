Le Yémen prend pour cible le porte-avions américain USS Eisenhower en mer Rouge

« La force de missiles et la force navale des forces armées yéménites ont mené une opération militaire conjointe visant le porte-avions américain Eisenhower en mer Rouge », a déclaré Yahya Saree dans un communiqué télévisé.

« L'opération a été menée à l'aide d'un certain nombre de missiles à ailettes et de missiles balistiques, et la frappe a été précise et directe, grâce à Allah », a-t-il ajouté.

M. Saree a déclaré qu'il s'agissait d'une réponse aux frappes aériennes menées par les États-Unis et le Royaume-Uni sur plusieurs cibles dans le pays arabe, qui, selon lui, visaient des civils, ce qui constitue une « violation flagrante de toutes les lois internationales et un crime de guerre à part entière ».

Le porte-parole des forces armées yéménites a déclaré : « Les crimes de l'agression américano-britannique ne nous dissuaderont pas d'accomplir notre devoir religieux et humanitaire envers le peuple palestinien dans la bande de Gaza.

« L'agression américano-britannique a lancé plusieurs raids, dont quatre sur la capitale Sanaa », a déclaré M. Saree, ajoutant que les raids sur Hudaydah avaient fait 16 martyrs et 41 blessés.