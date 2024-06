Tous les pays musulmans ont le devoir de soutenir le peuple opprimé de la Palestine (Ministre des affaires étrangères par intérim de l'Iran)

Lors d'une conversation téléphonique avec le ministre saoudien des affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, vendredi, M. Bagheri Kani a déclaré que des dizaines de femmes et d'enfants palestiniens innocents et sans défense avaient été tués lors d'incidents « amers et catastrophiques » à Rafah au cours des derniers jours. Il a ajouté que ces attaques barbares laissaient une nouvelle tâche honteuse sur le palmarès des crimes d'Israël.

Le ministre intérimaire des affaires étrangères a souligné que tous les pays musulmans de la région ont le devoir de renforcer la coopération et d'adopter des mesures pratiques pour soutenir le peuple opprimé de Palestine à Gaza, en particulier à Rafah.

Par ailleurs, M. Bagheri Kani a salué la décision de l'Arabie saoudite d'accorder des facilités aux pèlerins iraniens dans les villes saintes de La Mecque et de Médine et a exprimé la volonté totale de l'Iran de coopérer avec Riyad pour l'organisation des rituels du Hajj.

Le ministre saoudien des affaires étrangères a quant à lui évoqué les récents incidents tragiques survenus à Gaza et à Rafah et a déclaré qu'Israël ne connaissait aucune limite à ses mesures criminelles à l'encontre du peuple palestinien.