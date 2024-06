Israël, la tumeur cancéreuse doit être éradiquée (Nasrallah)

Dans un discours télévisé, Sayyed Hassan Nasrallah a déclaré qu'il était de leur responsabilité doctrinale, éthique et religieuse de tout mettre en œuvre pour se débarrasser d'Israël, qui a commis d'innombrables atrocités à l'encontre des Palestiniens. Nasrallah a déclaré que la lutte actuelle pour Gaza était une bataille pour l'existence, et que la défaite du régime israélien dans cette bataille aurait des effets significatifs dans divers domaines et dans toute la région.

Il a insisté sur le fait que tous ceux qui peuvent participer à la bataille de Gaza doivent le faire.

Nasrallah a également cité les avertissements du directeur de la banque centrale israélienne et des commandants de l'armée concernant les catastrophes qui se produisent dans les territoires occupés par Israël et l'incapacité de l'armée israélienne à vaincre le Hamas à Gaza.

Il a également évoqué les échanges de tirs entre le Hezbollah et le régime israélien, affirmant que la bataille de Gaza déterminait l'avenir du Liban et de toute la région aux niveaux stratégique, sécuritaire et national.

Nasrallah a indiqué que le peuple libanais soutenait la résistance contre Israël et que le front combattait vigoureusement le régime israélien. Il s'est vanté du fait que leurs attaques ont rendu les fonctionnaires et les colons israéliens désespérés.

Par ailleurs, le chef du Hezbollah a salué les opérations anti-israéliennes du Yémen, exprimant sa solidarité avec le peuple et l'armée yéménites face à l'agression américano-britannique dont ils font l'objet. Il a salué la constance des Yéménites dans leurs efforts pour soutenir Gaza et leur engagement à ce qu'aucune pression ne puisse mettre fin à leurs opérations anti-israéliennes.

Nasrallah a également commenté les manifestations étudiantes pro-palestiniennes aux États-Unis, affirmant qu'elles avaient élargi le front de la résistance à la société occidentale.

« Pour la première fois, nous avons le sentiment que le front de la résistance s'étend à ce point grâce au mouvement des étudiants dans les universités américaines et occidentales dans le cadre d'une position honorable, humanitaire et morale contre les crimes israéliens à Gaza », a-t-il déclaré.