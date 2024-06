Le régime d’occupation sioniste doit savoir que la poursuite de ses crimes à Gaza ne sera pas sans coût (Bagheri)

Lors d'un entretien téléphonique avec le Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, le ministre des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri a discuté des relations bilatérales et des moyens de les développer et de les renforcer, ainsi que des derniers développements à Gaza.

Au cours de cette conversation téléphonique, Bagheri a apprécié les messages de condoléances des autorités qatariennes pour la mort en martyre du président iranien Ebrahim Raïssi et du ministre des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian et leurs compagnons.

Bagheri s'est également dit convaincu qu'avec le suivi et l'interaction des autorités des deux pays, nous assisterons à la mise en œuvre de tous les accords conclus lors des visites du président martyr Raïssi à Doha et de l'émir du Qatar à Téhéran.

Le chef de la diplomatie iranienne par intérim a discuté des derniers développements en Palestine et la poursuite des crimes brutaux commis par les sionistes contre les femmes, les enfants et les innocents à Gaza et à Rafah, et a appelé à la poursuite et au renforcement de l'interaction et de la coopération entre les deux pays et d'autres pays islamiques pour la défense de la nation palestinienne.

Faisant référence à l'intensification des crimes des forces d’occupation sionistes à Rafah, Bagheri a souligné : « Les sionistes doivent savoir que la poursuite et l’escalade des crimes commis à Gaza ne seront pas sans coût. »

Lors de cette conversation téléphonique, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar a également souligné le renforcement des relations entre les deux pays dans divers domaines.

Le Premier ministre du Qatar a considéré la situation de Gaza comme le résultat de l'approche belliciste du régime israélien et a expliqué les efforts de son pays pour mettre fin à la guerre, établir un cessez-le-feu et envoyer une aide urgente au peuple palestinien assiégé.

Lors de cette conversation, les deux parties ont discuté de l'idée de tenir une réunion extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique pour examiner les derniers développements en Palestine, en particulier les récents crimes israéliens à Rafah.