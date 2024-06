L'Iran condamne fermement les nouvelles sanctions de l'UE

Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanaani a déclaré : « L'Union européenne, qui a été passive et inactive face au désastre humanitaire à Gaza et en Palestine au cours des derniers mois, ce qui a été critiqué par l'opinion publique européenne et par le monde entier, une fois de plus, au lieu de se concentrer sur les crimes de guerre commis par le régime sioniste à Gaza et de punir et sanctionner ce régime criminel, a imposé des sanctions contre certaines autorités et institutions iraniennes de premier plan pour lutter contre le terrorisme et pour assurer une sécurité stable dans la région. »

« Il est regrettable que l’Union européenne, en recourant à des excuses et des accusations répétées, fausses et sans fondement, dans la poursuite de son approche vouée à l’échec, ait une fois de plus eu recours à l’outil dépassé et inefficace des sanctions contre certains responsables et institutions iraniennes » a-t-il ajouté.

Soulignant la continuité des politiques de principe de la République islamique d'Iran, en particulier pour assurer la paix et la sécurité régionales et internationales, et critiquant fermement les deux poids, deux mesures de l'Union européenne, Kanani a indiqué : « La République islamique d'Iran se réserve le droit de répondre à cette approche destructrice de l'Union européenne. »