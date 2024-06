Bagheri : Après l’opération Promesse Honnête, la fausse dissuasion du régime sioniste a disparu

Ali Bagheri, ministre par intérim des Affaires étrangères, ce matin lors du Sommet international de « Gaza, Opprimée mais Résistante », qui se tient à Téhéran, en présence de diverses personnalités nationales et étrangères, a déclaré : « Aujourd'hui, Gaza est la question la plus importante au monde, et la Palestine est un lieu stratégique. Il s’agit du premier problème dans la région et dans le monde, mais depuis un certain temps, les puissances mondiales ont tenté de donner une identité artificielle à l'existence illégitime du régime sioniste et d'effacer une nation appelée Palestine au milieu de faux accords politiques. »

« Ce qui a pu neutraliser les complots politiques et les conspirations, c'est la résistance islamique. La résistance islamique n’est pas une tendance politique ou sociale, mais elle est enracinée dans la croyance du peuple palestinien et des aspirateurs de liberté du monde entier. Le message du peuple palestinien est accueilli partout dans le monde, même aux États-Unis et dans les organisations internationales. », a ajouté le chef de la diplomatie iranienne en rassurant que Téhéran continuera de soutenir l’axe de Résistance dans la région.