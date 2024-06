La seule solution pour récupérer les prisonniers israéliens est de négocier et seulement aux conditions de la résistance (Brigades Al-Quds)

Abu Hamza a ajouté dans un discours vidéo : « Nous disons aux Israéliens : n'écoutez pas vos dirigeants. Vous ne retournerez pas dans les colonies tant que la guerre contre Gaza n'aura pas cessé ».

Abu Hamza a annoncé la chute de 11 avions sionistes « au cours des dernières semaines », soulignant que Saraya al-Quds, avec les factions de la résistance, mène une guerre existentielle en Cisjordanie et à Gaza.

Le porte-parole des Brigades Quds a également annoncé le ciblage quasi quotidien des forces ennemies à Rafah, Jabalia et Netzarim, déclarant : « Nous avons bombardé Beersheba, Sderot et Ashkelon au cours des dernières semaines », et endommagé et détruit des dizaines de véhicules à Rafah, Jabalia, Zeitoun et à la périphérie du gouvernorat central.

Il a noté que la résistance continue d'offrir des martyrs au Liban, en Syrie et en Cisjordanie, ajoutant : « Nous disons à l'ennemi que nous sommes un groupe d'hommes et de femmes : « Nous disons à l'ennemi que nous nous portons toujours bien et que la guerre d'usure ne sera pour lui que déchirements et regrets.

« Le erégime sioniste criminel mène une campagne d'extermination massive contre un peuple sans défense », a-t-il déclaré, soulignant que la résistance mène une « bataille sécuritaire complexe pour préserver les prisonniers de l'ennemi » et qu'elle préserve « leurs vies malgré l'insistance de l'ennemi à les tuer par des bombardements aveugles ».

Abou Hamza a dit à l'ennemi que « la seule solution pour récupérer ses prisonniers est la négociation et seulement aux conditions de la résistance », et il a remercié la résistance sur tous les fronts de soutien, et tous les peuples libres du monde dans les universités américaines et les villes européennes.