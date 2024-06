Le martyr Raïssi a toujours accueilli les minorités religieuses à bras ouverts (président de l'Association des Assyriens de Téhéran)

S’exprimant lors de la cérémonie de commémoration des serviteurs de la dignité de l'Iran et des Iraniens déroulée samedi en présence de représentants des religions monothéistes à la Fondation des études iraniennes, Jonathan BetKolia, président de l'Association des Assyriens de Téhéran, a présenté le président martyr comme l'une des fiertés du pays d'Iran et a estimé que la présence unique du peuple dans son cortège historique et celui de ses compagnons était un signe de la grande dignité du président martyr et a présenté les martyrs comme un modèle unique au service de la nation.