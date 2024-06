Les forces armées yéménites ciblent le porte-avions américain « Eisenhower » en mer Rouge

Les forces armées ont annoncé la mise en œuvre de six opérations militaires visant le porte-avions « Eisenhower », un destroyer américain, et quatre navires, en guise de victoire pour l'oppression du peuple palestinien et en réponse aux crimes de l'ennemi sioniste contre les personnes déplacées en Palestine dans la région de Rafah, dans la bande de Gaza, et dans le cadre d'opérations militaires élargies dans la quatrième phase d'escalade et en réponse à l'agression américaine et britannique au Yémen, a rapporté l’agence de presse yéménite saba.

Les forces armées ont expliqué dans un communiqué publié que la marine, la force de missiles et l'armée de l'air ont mené six opérations, la première ciblant le porte-avions américain « Eisenhower » dans le nord de la mer Rouge avec un certain nombre de missiles et de drones, qui C'est la deuxième cible du transporteur en 24 heures.

Elle indique que la deuxième opération a visé un destroyer américain en mer Rouge, ce qui lui a valu d'être directement touché par plusieurs drones.

Le communiqué souligne que les quatre autres opérations ont visé des navires appartenant à des sociétés qui ont violé la décision d'interdire l'entrée dans les ports de la Palestine occupée, y compris le navire MAINA, qui a été visé par deux opérations en mer Rouge et en mer d'Oman, tandis que la troisième opération visait le navire ALORAIQ dans l'océan Indien, et la quatrième visait le navire ABLIANI en mer Rouge.

Les forces armées ont affirmé la poursuite de la mise en œuvre de leurs opérations militaires en soutien au peuple palestinien opprimé et pour faire face à l'agression américano-britannique contre notre pays, qui vient en soutien à l'ennemi israélo-sioniste pour poursuivre ses crimes et son agression contre le Peuple palestinien.

Les opérations de soutien ne cesseront pas tant que l’agression ne cessera pas et que le siège imposé au peuple palestinien dans la bande de Gaza ne sera pas levé.