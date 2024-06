Eurodéputé irlandais : Israël est terroriste

Cette figure pro-Paix, qui avait auparavant comparé les partisans du régime sioniste aux partisans du parti nazi et d’Adolf Hitler, a écrit sur le réseau social X (ancien Twitter) : « [le régime] d'Israël n'a aucun respect pour le droit international, et ses partisans ne respectent pas non plus les lois internationales. »

Cet eurodéputé irlandais, qui a condamné à plusieurs reprises le régime sioniste pour le génocide à Gaza, a qualifié Israël de « terroriste ».

Wallace a ajouté : « Les États-Unis et leurs alliés européens ont toujours une mentalité coloniale et sont racistes. Ils ne considèrent pas les Palestiniens comme des égaux. »