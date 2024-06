Bagheri s’entretient par téléphone avec le ministre des AE de la Türkiye

Lors de cette conversation téléphonique, Bagheri a apprécié les messages de condoléances de hauts responsables turcs, en particulier l'annonce du deuil public dans ce pays et la présence du vice-président et ministre des Affaires étrangères de la Türkiye lors de la cérémonie funéraire du président martyr Ebrahim Raïssi et ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran et leurs compagnons.

Faisant référence au prochain sommet des ministres des Affaires étrangères du Groupe des Huit pays islamiques en développement à Istanbul, le chef de la diplomatie iranienne par intérim a exprimé l'espoir que des consultations entre les deux pays sur des questions d'intérêt auront lieu en marge de cette réunion.

« La coopération et la synergie des pays islamiques créent une capacité importante et efficace de soutien au peuple opprimé de Gaza. Les pays islamiques ne devraient épargner aucune opportunité ni aucune capacité pour soutenir le peuple palestinien » a-t-il indiqué.

Au cours de cette conversation téléphonique, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, tout en exprimant ses condoléances pour le martyre du président Ebrahim Raïssi et du ministre iranien des Affaires étrangers, a souligné la nécessité d'une coordination entre les pays islamiques sur la question palestinienne et a considéré comme très utile la proposition de la République islamique d'Iran de tenir une réunion extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique.

« Le ministre turc des Affaires étrangères a souligné que toutes les capacités doivent être utilisées pour empêcher la poursuite du crime sioniste contre l’humanité et du génocide sioniste contre Gaza » a-t-il souligné.

Le ministre turc des Affaires étrangères a considéré comme très importante et productive la poursuite des consultations entre Ankara et Téhéran sur cette question et d'autres questions bilatérales et régionales importantes.