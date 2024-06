Manifestation pro-Palestine à Paris

Selon France 24, une nouvelle marche était organisée hier à Paris en soutien à la population de Gaza. Parmi les revendications : un cessez-le-feu immédiat, des sanctions économiques contre Israël ou bien encore un embargo sur les ventes d'armes au régime sioniste.

« Nous sommes là pour dénoncer comme on peut le génocide qui se passe actuellement à Gaza. Tous les gouvernements ferment les yeux », a indiqué une manifestante, Iman Guedmani. « Les jeunes sont dehors […] On n’a pas peur de dire qu’on est avec la Palestine, ça ne rend pas les gens antisémites. Ce n’est pas humain ce qu’il se passe… », a renchéri Alicia, t-shirt vert floqué « Free Palestine » devant, « Boycott Israël » derrière. Depuis plusieurs jours, des milliers de personnes manifestent quotidiennement à Paris et en région en soutien aux populations de Gaza, rapporte Ouest France.

Le quotidien Le Monde a souligné la présence des banderoles de formations de gauche (NPA-Révolutionnaires, le syndicat CNT, l’Union des communistes libertaires, Révolution permanente) et, ici et là, les écharpes tricolores de quelques députés La France insoumise (LFI) : la présidente du groupe à l’Assemblée, Mathilde Panot (Val-de-Marne), Ersilia Soudais (Seine-et-Marne), ou Thomas Portes (Seine-Saint-Denis).