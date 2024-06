Attaque aux drones du Hezbollah contre une caserne israélienne dans le Golan syrien occupée

La Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a mené, ce dimanche 2 juin, une opération aux drones d’assaut contre le QG militaire israélien dans la caserne de Yarden, dans le Golan syrien occupé, a rapporté la chaîne Al-Manar.

Au cours de cette opération, « la Résistance islamique a réussi à détruire le radar du Dôme de fer dans la caserne visée et cibler les attroupements de ses officiers et soldats qui ont été tués et blessés », précise un communiqué de la Résistance.

La caserne Yarden est considérée comme « le principal quartier général de commandement de l’occupation en temps de guerre ». Elle se trouve à environ 17,5 km de la frontière libanaise.

La Radio de l’armée d’occupation israélienne a pour sa part fait état de « 3 drones du Hezbollah qui ont pénétré dans l’espace aérien du nord (de la Palestine occupée, ndlr) ». Et d’ajouter : « l’armée israélienne n’a pu en intercepter aucun, et il semble que les drones ont réussi à atteindre leurs objectifs ».

Les sirènes ont retenti 5 fois dans la zone, expliquant que deux d’entre elles se sont produites dans une zone industrielle au sud du Golan.

Il convient de noter que la Résistance a précisé que cette attaque intervient au soutien au peuple palestinien à Gaza et à sa vaillante résistance.

En réaction aux opérations de la Résistance islamique, le quotidien israélien Yediot Aharonot a estimé que « (Sayed Hassan) Nasrallah relie la fin de la guerre dans le nord à la fin de la guerre à Gaza, et c’est pourquoi tous les regards se tournent désormais vers les négociations avec le Hamas. Les résultats de ces négociations détermineront ce qui se passera sur le front nord ».

Et de constater : « Les attaques du Hezbollah se multiplient et ces missiles deviennent plus lourds ».