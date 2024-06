Lettre de l’Ayatollah Khamenei adressée aux étudiants pro-Palestine : réaction dans les médias francophones

France :



Le quotidien Le Figaro a écrit : Dans une lettre ouverte, le guide suprême iranien estime que les jeunes Américains qui exigent la coupure de tout lien avec Israël se trouvaient « du bon côté de l’histoire ».

« Chers jeunes étudiants aux États-Unis ! Ceci est notre message de sympathie et de solidarité avec vous. Vous vous trouvez désormais du bon côté de l'histoire », a écrit Ali Khamenei dans une lettre signée ce samedi 25 mai mais publiée ce jeudi sur son site. L'Iran ne reconnaît pas Israël et se présente comme l'un des principaux soutiens du Hamas, rapporte Marianne.

Afrique :

Le message du Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran n’est pas passé inaperçu en Afrique. Le média africain Actu Cameroun a souligné :

« Vous avez maintenant formé une branche du Front de Résistance et avez entamé une lutte honorable face à la pression impitoyable de votre gouvernement, qui soutient ouvertement les sionistes », a écrit l’Ayatollah Khamenei.

Selon cet article, les universités américaines ont été secouées par des manifestations pro-palestiniennes en avril, déclenchant des affrontements sur les campus avec la police et l’arrestation de dizaines de personnes. Les manifestations ont commencé à l’Université Columbia à New York et se sont ensuite propagées à travers le pays ainsi qu’en Europe et ailleurs.