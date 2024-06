La cité antique de Harireh se rapproche de l'inscription au patrimoine mondial de l'humanité

Il y a de nombreuses raisons de visiter l'île de Kish, mais l'une des plus intrigantes est l'ancienne ville de Harireh, dont les ruines donnent un aperçu du passé. C'est une destination incontournable pour les passionnés d'histoire.

La ville pittoresque était construite avec de l'argile et de la boue, et elle était entourée d'un mur. La ville possédait une mosquée, un bain et un palais, qui existent encore aujourd'hui. Les visiteurs peuvent également voir les vestiges des maisons, des portes de la ville et des tours de guet.

L'île corallienne est connue pour ses plages immaculées, ses eaux scintillantes et son hospitalité chaleureuse. Depuis le début des années 1970, elle s'est dotée d'équipements modernes, tout en conservant son charme traditionnel.

C'est une destination idéale pour ceux qui veulent combiner luxe et culture et s'adonner à des sports nautiques tels que la plongée sous-marine ou le jet ski.

De plus, Kish est un paradis du shopping, avec ses centres commerciaux et ses bazars, qui proposent de tout, des épices aux bijoux. En outre, l'île dispose d'une gamme d'hôtels qui répondent à tous les budgets, des hôtels de luxe aux hôtels bon marché. L'île offre un éventail de cuisines traditionnelles et internationales, ce qui en fait un paradis pour les amateurs de cuisine.