La frustration des Israéliens face à l'impact négatif de la guerre de Gaza sur l'économie et le marché du travail

Le chercheur en économie Shlomo Maoz a déclaré : « Le mouvement de l'armée pour appeler les réserves remonte à des décennies, et elle recrute des centaines de milliers de travailleurs dans l'économie, et des soldats de réserve, sans aucun calcul ou discrimination des répercussions sur l'économie sur laquelle la force militaire est basée ».

« Parce qu'il serait difficile pour l'économie israélienne de continuer à fonctionner dans les conditions de la guerre actuelle, l'armée continue à faire appel aux réservistes, comme s'il n'y avait pas de conséquences pour l'économie, le flux des paiements, les obligations de l'assurance nationale et le vide de ses caisses », a déclaré M. Maoz.

Maoz a ajouté, dans un article publié par le journal « Maariv », traduit par « Arabic », que « l'augmentation du budget alloué aux dépenses de l'armée entraîne une augmentation de la demande d'employés, et pas plus tard qu'en avril dernier, les statistiques ont révélé l'augmentation des postes vacants à 137 154 contre 133 700 en mars, et cet indicateur est le plus élevé depuis décembre 2022, et comprend tous les secteurs, y compris l'électricité, l'eau, l'assainissement et la construction ».

« Les effets comprennent l'absence d'un commerce de détail et de gros florissant, et le manque d'envie de voyager à l'étranger pour les loisirs ou les vacances, alors que les fils et les filles de l'armée de réserve se battent à Gaza », a-t-il déclaré.

Tous les Israéliens sont soumis à une forte pression, ce qui les rend dépressifs et les pousse à faire des achats, dont le volume des ventes, y compris les produits alimentaires et les détergents, a augmenté au premier trimestre de cette année à un taux annuel de 9,1 %, après une augmentation de 2,1 % sur l'ensemble de l'année 2023, 2023 % ».

« Le tableau d'ensemble montre que les entreprises qui sont fatiguées d'attendre les fluctuations dans le recrutement de leurs employés, ou qui sont obligées de rester à la maison pour s'occuper de l'entreprise de leur conjoint, ou de travailler pour des raisons financières, ne font pas confiance et n'attendent pas que leurs employés reviennent de l'armée de réserve, et embauchent des employés supplémentaires qui n'ont pas encore été appelés pour le service militaire », a-t-il ajouté.

« Le résultat attendu de ce phénomène dans les années à venir est l'érosion des salaires des travailleurs, en particulier des travailleurs les plus faibles qui ne sont pas affiliés à des syndicats. Les prévisions d'inflation pour l'année prochaine, selon diverses sources, se situent entre 2,9 % et 3,3 % d'après la Banque centrale. »

Il poursuit : « L'autre conséquence de l'expansion fiscale de l'État est de maintenir les taux d'intérêt dans l'économie et sur le marché des capitaux à des niveaux élevés pendant une longue période, de sorte que le fardeau de l'obtention d'hypothèques coûteuses est supporté par les jeunes qui veulent construire une maison familiale avec les militaires qui reviennent de la guerre de Gaza, bien qu'il n'y ait pas de fin en vue pour leur retour prochain. »