Qui a appelé au boycott d'Israël en 1967 ?

Après le déclenchement de la guerre des six jours entre Israël et les pays arabes, l'imam Khomeiny, dans un message publié, a qualifié toute relation avec Israël de « haram », c'est-à-dire d'interdite par la religion. Ce message a été, d'une certaine manière, la principale initiative qui a conduit à l'omniprésence des campagnes de « boycott d'Israël ».

Le message a été publié le 7 juin 1967 et se lit comme suit ;

Au nom de Dieu, le Bienfaiteur, le Miséricordieux

J'ai invité à plusieurs reprises les États islamiques à l'unité et à la fraternité contre les instigateurs qui cherchent à alimenter la discorde entre les musulmans et les États islamiques, à asservir et à humilier nos chers pays sous le colonialisme et à exploiter leurs ressources spirituelles et matérielles.

J'ai à plusieurs reprises invité les États islamiques à l'unité et à la fraternité contre les instigateurs qui cherchent à alimenter la discorde entre les musulmans et les États islamiques, à asservir et à humilier nos chers pays sous le colonialisme et à exploiter leurs ressources spirituelles et matérielles.

J'ai mis en garde à plusieurs reprises les gouvernements, et en particulier le gouvernement iranien, contre Israël et ses dangereux mercenaires. Cette source de corruption, qui a été placée au cœur des pays islamiques avec le soutien des grandes puissances, et ses racines de corruption, menacent les pays islamiques jour après jour. Cette source doit être éradiquée grâce aux efforts des pays islamiques et de la grande nation musulmane.

Israël a lancé une révolte armée contre les pays islamiques et il est obligatoire pour les États islamiques de l'éliminer. Aider Israël en lui vendant des armes, des explosifs ou du pétrole est haram ; c'est un acte de désobéissance à l'Islam.

Les relations avec Israël et ses mercenaires, qu'elles soient commerciales ou politiques, sont haram et constituent un acte de désobéissance à l'islam ; les musulmans doivent éviter d'utiliser ou d'acheter des produits israéliens.

Je demande à Dieu la victoire de l'islam et des musulmans.

Ruhullah Mousavi Al-Khomeiny