Les E3, qui ne voient pas leurs intérêts illogiques et illégitimes dans une interaction constructive et pacifique, tentent une fois de plus de gagner l'opinion des autres membres européens du conseil des gouverneurs de l'agence en déformant la réalité, en créant des scénarios et en déformant les faits.

L’accord de ces trois pays européens s’accompagne de la sérieuse opposition de la Chine et de la Russie et de quelques doutes des États-Unis.

Il ne fait aucun doute que l’adoption d’une résolution anti-Iran au Conseil des gouverneurs entraînera une réaction proportionnée et sérieuse de la part de la République islamique d’Iran.

La volonté de la République islamique d’Iran de répondre aux mesures des E3, conformément aux expériences précédentes, confirmera que tester ce qui est déjà testé est une erreur.