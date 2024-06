Guide suprême : Le Délgue d’Al-Aqsa a mis le régime sioniste sur la voie de la destruction ultime

Le plus haut dirigeant de la République islamique d’Iran, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a tenu cette déclaration ce lundi 3 juin alors qu'il s'adressait à une cérémonie marquant le 35e anniversaire de la triste disparition du défunt fondateur de la République islamique, l'Imam Khomeini (que sa demeure soit au Paradis).

« Le Déluge d’Al-Aqsa a mis le régime sioniste sur une voie dont la fin n’est rien d’autre que sa décadence et sa destruction. Le Déluge [du 7 octobre] a détruit la grande conspiration internationale pour la région de l’Asie occidentale. C’était un miracle », a poursuivi l’Ayatollah Khamenei.

Il a également qualifié le martyre du président iranien Ebrahim Raisi et de ses compagnons d’« une des questions les plus importantes de l’histoire de la Révolution islamique ».

Le Guide suprême a tenu ces déclarations à l’adresse de la nation iranienne à l’occasion du 35e anniversaire de la triste disparition de l’Imam Khomeini (Que son âme repose au Paradis)

La cérémonie marquant l'anniversaire du décès de l'imam Khomeini est en cours dans son mausolée au sud de Téhéran et a débuté à 8h00 heure locale (4h30 GMT) en présence de ses fidèles.

L'ayatollah Ruhollah Mousavi Khomeini est décédé en 1989 à l'âge de 86 ans, dix ans après avoir mené une révolution populaire qui a renversé le régime despotique et fantoche de Pahlavi en Iran soutenu par les États-Unis.

Au début de son discours, l'Ayatollah Khamenei a déclaré : Ce grand rassemblement de commémoration annuel a un objectif important et nécessaire pour la nation iranienne, à savoir renouveler la mémoire du grand Imam et profiter de ses immenses directives en faveur du progrès du pays, de l'administration du pays et pour la poursuite des nobles objectifs de la Révolution.

Déclarant que les dimensions et les facettes de la personnalité exceptionnelle de l'honorable Imam Khomeini sont des leçons pour chacun de nous, le Leader de la RII a ajouté : Aujourd'hui, je voudrais dire quelques mots du point de vue de l'honorable défunt Imam, sur deux questions phares qui se sont produites entre en juin dernier (juin 2023) et aujourd'hui (le 3 juin 2024) : L’une est la question de la Palestine, qui est aujourd’hui la première question du monde, et cela grâce à une énorme attaque issue du peuple (opération du Déluge d’Al-Aqsa), dont les conséquences ont fait tourner les yeux du monde vers cette cause et en a fait la première question du monde. La deuxième est la perte tragique de notre cher et bien-aimé Président, qui constitue également un grand incident ; Cela a des conséquences ; tant au niveau national qu'international ; La mort en martyr de notre président et de ses compagnons, est l'un des événements les plus importants de l'histoire de la Révolution islamique.

Dans une autre partie de sa déclaration, il a déclaré : Ce que l'Imam a prédit concernant l'avenir de la Palestine est aujourd’hui en train de se réaliser.

Et d’ajouter : L'imam a déclaré que le peuple palestinien devrait rétablir ses droits dans le champ d'action et obliger le régime sioniste de battre en retraite. L’opération du Déluge d’Al-Aqsa menée le 7 octobre de l’année dernière était exactement ce dont la région avait besoin. Notre région avait besoin de cette opération et cette opération était la réponse à ce besoin.

L'Ayatollah Khamenei a souligné : Cette opération a été un coup décisif porté au régime sioniste et, à la suite de ce coup, ce régime souffre de problèmes dont il ne se relèvera plus.

Le Guide suprême de la Révolution a ajouté : Le Déluge du 7 octobre a fait tomber à l’eau le complot soigneusement conçu de l'ennemi. Et l’attaque barbare du régime sioniste est une réaction nerveuse à l’échec de son plan. Je ne sais pas si les commandants palestiniens savaient à quel point ce qu'ils faisaient était formidable, mais ce qu'ils ont fait est quelque chose que rien d'autre ne pouvait remplacer. Ils ont su détruire et neutraliser une grande conspiration internationale pour la région occidentale du Moyen-Orient par le Déluge d’Al-Aqsa.

« Le Déluge d'Al-Aqsa s’est produite juste à temps et a mis le régime sioniste sur une voie qui n’est rien d’autre que sa destruction », a-t-il renchéri.

Evoquant l’impasse absolue dans laquelle se trouve aujourd’hui Israël, l'Ayatollah Khamenei a souligné que l'opération du Déluge d'Al-Aqsa a poussé les sionistes au coin du terrain et ne leur a laissé aucune issue.

« Il ne faut donc pas s’attacher à des négociations de compromis », a-t-il encore déclaré.

L'Ayatollah Khamenei a ajouté : « Le régime sioniste touche à sa fin et les peuples du monde le constatent. »

Plus loin dans ses déclarations, il a honoré les martyrs de l'accident de l'hélicoptère présidentiel pour dire : « Le cher et prolifique président et ses compagnons étaient des personnes dignes et fidèles qui ont perdu la vie en martyr alors qu'ils servaient le peuple. L'Ayatollah Khamenei, se référant à la participation enthousiaste du peuple aux funérailles du président et de ses compagnons, a ajouté : le fait qu’après cette perte pour le peuple iranien, des millions de personnes descendent dans la rue est une capitale nationale. Il n’existe rien de tel nulle part dans le monde.

Il a ajouté : Raïssi était l’incarnation des slogans de la Révolution. Quand les gens lui rendent hommage, ils montrent en réalité leur attachement aux idéaux de la Révolution.

L'Ayatollah Khamenei, faisant référence aux prochaines élections présidentielles, a fini par dire : « Ces élections seront un phénomène plein de réalisations, Si ces élections se déroulent de manière bonne et grandiose, elles seront, inchallah, porteur d’une grande réussite pour la nation iranienne. »