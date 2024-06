Iran-AIEA : Grossie appelle à poursuivre le dialogue à haut niveau

S'exprimant à l'ouverture de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIEA lundi, Rafael Grossi a déclaré : « Je me félicite que l'Iran ait accepté que la déclaration commune du 4 mars continue à fournir un cadre de coopération avec l'AIEA et à traiter les questions en suspens.

Il a également demandé au nouveau gouvernement iranien de poursuivre les discussions de haut niveau et les interactions techniques qui ont eu lieu à la suite de sa récente visite en Iran et de sa rencontre avec le ministre des affaires étrangères du pays, Hossein AmirAbdollahian, et Ali Bagheri Kani.

La réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIEA a débuté lundi avec la participation de 35 États membres de l'AIEA à Vienne.

La réunion se poursuivra jusqu'à vendredi et les participants discuteront de diverses questions, notamment la mise en œuvre de l'accord de garanties et le renforcement des activités scientifiques et de recherche de l'AIEA. L'Iran sera à l'ordre du jour de cette réunion et discutera des activités nucléaires de l'Iran dans le cadre de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU.