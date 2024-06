Le cinquième et dernier jour d'inscription pour les prochaines élections présidentielles en Iran

Les élections anticipées sont prévues pour le 28 juin et permettront d'élire un nouveau président en remplacement d'Ebrahim Raïssi, décédé dans un tragique accident d'hélicoptère dans le nord-ouest de l'Iran le 19 mai, avec le ministre des affaires étrangères Hossein AmirAbdollahian et six de leurs compagnons.

Les candidats doivent être examinés et approuvés par le Conseil des gardiens. L'organe de supervision des élections, composé de 12 membres, publiera ensuite la liste finale des candidats qualifiés le 11 juin.

Les candidats approuvés par l'organe de contrôle disposeront de deux semaines pour faire campagne, présenter leur manifeste et participer à des débats télévisés avant l'élection.