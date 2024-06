Opération antisioniste d'un Palestinien près de la colonie de Kiryat Arba

Un véhicule et un bus israéliens ont été la cible d'une fusillade dans la zone du carrefour de Kalkis.

Parallèlement à l'opération Al-Aqsa, de jeunes Palestiniens ont commencé à mener des attaques en Cisjordanie en réponse aux crimes brutaux commis par l'armée sioniste contre la population de Gaza.

Le samedi 7 octobre 2023, le Hamas a commencé ses opérations militaires contre l'occupation israélienne en réponse à tous les actes criminels et les massacres qui violent les lois internationales commis contre les civils palestiniens.

L'occupation israélienne a poursuivi son agression sur la bande de Gaza pour le 241e jour en réponse à l'opération « Déluge d'Al-Aqsa », qui a fait plus de 35 000 martyrs et des milliers de blessés et de disparus.