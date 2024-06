Israël ne doit pas envisager d'attaquer le Liban (ministre iranien des Affaires étrangères par intérim)

S’exprimant lors d'une conférence de presse à l'ambassade d'Iran, lundi, à la suite de réunions avec de hauts responsables libanais. Il est prévu qu'il se rende en Syrie après sa visite au Liban, le ministre iranien des affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri Kani, qui se trouve à Beyrouth pour la première étape de sa tournée régionale, a déclaré qu'après huit mois de guerre, le régime israélien se trouvait dans une impasse dans la bande de Gaza assiégée et qu'il cherchait maintenant un moyen de s'en sortir, bien qu'il ait été pleinement soutenu par les États-Unis.

Si les responsables israéliens étaient assez sages, ils ne s'impliqueraient pas dans une confrontation avec la résistance libanaise alors que le régime est toujours coincé dans le bourbier de Gaza, a-t-il ajouté.

Le haut diplomate iranien a souligné que les actes criminels du régime israélien contre le peuple palestinien à Gaza ont entraîné la formation d'une force de « résistance intégrée ».

Dans ses remarques, Bagheri Kani a réaffirmé une fois de plus la position « fixe et durable » de l'Iran sur son soutien à l'armée, au gouvernement et à la résistance libanais contre l'agression du régime israélien.

Il a déclaré qu'Israël et les États-Unis n'ont pas réussi à empêcher les tribunaux internationaux de rendre des décisions contre les responsables criminels du régime, alors que le procureur général de la Cour pénale internationale (CPI) a émis des demandes de mandats d'arrêt internationaux contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et son ministre des affaires militaires, Yoav Gallant, pour leur responsabilité pénale dans la commission de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

Les sionistes n'ont aucune légitimité et les nations du monde entier reconnaissent qu'Israël est un régime tueur d'enfants, a souligné le ministre intérimaire des affaires étrangères. Il a souligné que les discussions sur la normalisation des liens entre Israël et certains pays de la région sont un complot raté visant à dissimuler la défaite du régime et de ses partisans face à la résistance héroïque de la population de Gaza.