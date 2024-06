Ali Bagheri part pour Damas

Ali Bagheri Keni, ministre par intérim des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, dans le prolongement de sa tournée régionale, s'est rendu aujourd'hui - 4 juin - à Damas, pour rencontrer les hautes autorités du gouvernement syrien et discuter avec.

Plus tôt et à l’issue de sa visite au Liban, Bagheri kani a rencontré Seyyed Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah libanais. Les deux hommes se sont entretenus de diverses questions d’intérêts commun.

Le plus haut diplomate iranien a également rencontré et consulté le ministre libanais des Affaires étrangères Abdallah Bouhabib, le Premier ministre Najib Miqati et Nabih Berri, président du parlement du pays, à Beyrouth durant sa visite et avant son départ pour Damas.