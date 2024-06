Echange de messages entre Téhéran et Washington : réaction américaine aux déclarations d’Ali Bagheri

En réponse à la question d’un journaliste, lors d'une conférence de presse lundi, 3 juin heure locale, de savoir si Washington confirme les déclarations du ministre iranien par intérim des Affaires étrangères, Ali Bagheri Kani, selon lesquelles, l’échange de message entre l’Iran et les Etats-Unis est en cours, Matthew Miller, porte-parole du département d’Etat américain, a refusé de confirmer les propos de Bagheri et a déclaré : « Nous avons toujours déclaré que nous avons la capacité nécessaire pour envoyer un message à l'Iran et nous le faisons à chaque fois qu’il est conforme à nos intérêts. »