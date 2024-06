Le chef de l'Organisation de l'énergie atomique de l'Iran visite le système de rayonnement gamma inauguré au sud-ouest

Mohammad Eslami, chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), a déclaré que les rapports soumis par le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, au Conseil des gouverneurs ou au Conseil de sécurité des Nations unies se composent de deux parties, l'une liée au JCPOA et l'autre aux garanties et au TNP.

En ce qui concerne la partie relative aux garanties, Eslami a souligné que l'Iran menait une procédure normale conformément aux garanties et aux normes du TNP, et que l'AIEA était basée en Iran et menait ses propres inspections, et que sur la base de ces normes, le travail n'avait pas cessé et ne cesserait pas.

A propos du JCPOA, il est naturel que certaines parties aient pris des engagements qu'elles n'ont pas respectés, en particulier les États-Unis, qui n'ont pas respecté leurs engagements, se sont retirés de ce plan et n'ont pas permis à d'autres de coopérer avec l'Iran, a ajouté le responsable poursuivant que l'Iran remplissait ses obligations conformément aux articles 26 et 36 du JCPOA et qu'il n'acceptait aucune activité nucléaire susceptible de nuire à l'interaction entre l'Iran et l'AIEA.

Il a souligné que l'Iran remplirait ses obligations au titre du JCPOA en ce qui concerne certaines restrictions dans certaines clauses si les autres parties remplissaient leurs obligations.