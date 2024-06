Le Président Raïssi a su préserver l'Iran politiqument, économiquement et militairement malgré les sanctions

Téhéran (IRNA)-Juriste et personnalité religieuse et politique populaire et charismatique, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iran, le défunt président iranien, Ebrahim Raïssi, trouve le martyre tragiquement le 19 mai 2024 dans un accident d'hélicoptère. En peu de temps il a pourtant su gagner le respect et l'admiration du monde d'esprit libre pour ses actions et ses approches, dont ses discours puissants, éloquents et courageux aux seins des forums internationaux, notamment à la tribune des Nations unies.

Télécharger 53 MB Le président iranien s’éteint dans l’accident de son hélicoptère qui l'amenait vers Tabriz, une ville au nord-ouest de l’Iran, après avoir assisté à l'inauguration conjointe d'un barrage avec son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliev, à leur frontière commune. L’appareil transportait également son ministre des Affaires étrangères, le martyr Hossein Amir-Abdollahian, un diplomate de marque. S’intéressant au parcours politique de l’ex-président de la RII, défunt Ebrahim Raïssi, Elie Hatem, juriste et analyste politique français revient sur les acquis et les actions du Président Raissi et de feu Amir-Abdollahian Pour lui Seyyed Ebrahim Raïssi a su préserver l'Iran politiqument, économiquement et militairement malgré toutes les sanctions.