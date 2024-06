17 soldats israéliens ont été blessés en 24 heures

Les Brigades Al-Qassam ont annoncé mardi avoir tué et blessé 15 soldats israéliens dans une embuscade au sud du quartier de Sabra dans la ville de Gaza, dans le nord de la bande de Gaza.

Le groupe a déclaré dans un communiqué que ses combattants « ont attiré une force à pied israélienne de 15 soldats dans une embuscade préparée à l'avance à l'intérieur d'une maison avec un dispositif anti-personnel, et dès que la force est entrée dans la maison, elle a été ciblée par un missile TPG et le dispositif a explosé, tuant et blessant ses membres ».

Al-Qassam a ajouté que ses combattants avaient pris pour cible un char Merkava avec un missile Al-Yasin 105, réussissant à le toucher directement après l'arrivée des renforts de l'armée israélienne.