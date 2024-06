L'activité nucléaire iranienne est une action stratégique dans le cadre des garanties (OIEA)

Mohammad Eslami a ajouté mardi, à son arrivée à l'aéroport de Shahrekord dans la province du Chaharmahal-et-Bakhtiari: « La réunion du Conseil des gouverneurs a commencé depuis hier. L'Agence internationale de l'énergie atomique soumet un rapport sur les activités nucléaires de l'Iran au Conseil des gouverneurs tous les trois mois et au Conseil de sécurité de l'ONU tous les six mois, et la question de la conformité ou non des activités nucléaires de l'Iran avec le JCPOA est au cœur du rapport.

Selon lui, les rapports que M. Grossi en qualité du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique présente au Conseil des gouverneurs ou au Conseil de sécurité de l'ONU comportent deux parties, la première partie concerne le JCPOA et l'autre partie est liée aux garanties et au règlement du TNP (Traité de non-prolifération d’arme nucléaire).

M.Eslami a précisé : Au département des garanties, nous avons une procédure naturelle selon les garanties et les normes du TNP, et l'agence est basée en Iran et mène ses inspections, et sur la base de ces normes, le travail est en cours et n'a jamais été arrêté et ne le sera pas arrêté.

Selon le chef de l'Organisation de l'énergie atomique, la République islamique d'Iran remplit ses obligations conformément aux clauses 26 et 36 du JCPOA et n'accepte aucune activité nucléaire qui nuirait à l'interaction entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Le vice-président et chef de l'Organisation de l'énergie atomique a visité le système de rayonnement nucléaire Shahrekord Gamma lors de sa visite à Chaharmahal et Bakhtiari.

Le système de rayonnement gamma a été mis en service en 2019 en tant qu'infrastructure dans le domaine de l'industrie alimentaire et des équipements médicaux avec un crédit de 3,5 millions de dollars et 240 milliards de rials.