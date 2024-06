Les positions sionistes sont la cible d'attaques à la roquette et au drone de la part du Hezbollah libanais

La Résistance islamique libanaise a annoncé dans un communiqué qu'en soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza et à sa résistance courageuse et honorable, les moudjahidines de la Résistance islamique ont pris pour cible la caserne de Ramim avec des obus d'artillerie mardi matin.

En plus, le Hezbollah a indiqué qu'il avait lancé une attaque aérienne avec un escadron de drones swoop sur la 810e brigade Harmon dans la caserne de Maaleh Golani dans le Golan syrien occupé, ciblant les positions et les installations des officiers et des soldats ennemis et faisant des blessés confirmés.

Le mardi, à 15h50, les moudjahidines de la Résistance islamique au Liban ont pris pour cible un déploiement de soldats de l'ennemi sioniste dans le bois de Natoua et l'ont atteint directement avec des roquettes.

A 16h40, les moudjahidine de la Résistance islamique au Liban ont pris pour cible un déploiement de soldats de l'ennemi sioniste dans les environs du triangle de Tayhat avec des roquettes, ainsi que la position navale de Naqoura et un rassemblement de soldats de l'ennemi sioniste dans les bois de Baraam avec des obus d'artillerie, les atteignant directement.