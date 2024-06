55 % des bâtiments de Gaza détruits à cause de l'inaction des organisations internationales (Téhéran)

Nasser Kanaani, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, s’exprimant sur son compte virtuel a écrit : À l'ombre de l'inaction des pays et des organisations internationales, les destructions et les massacres dans la bande de Gaza continue de manière folle et incessante par le régime israélien.

Dans ce contexte, il a ajouté : Le Centre satellite des Nations Unies a annoncé qu'environ 55% des bâtiments de la bande de Gaza ont été détruits ou endommagés depuis le 7 octobre.