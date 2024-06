Rapport choquant de Save the Children sur 610 000 enfants de Gaza

Selon cette ONG humanitaire, « ces 7 derniers mois ont été un enfer sur terre pour les enfants de Gaza. Ils ont perdu leur maison, leurs proches, la sécurité et leur vie. À Gaza, les enfants sont tués par les bombes et les balles. Ils meurent de faim et de maladie à un rythme sans précédent. »

Depuis le 7 octobre 2023, dans l’enclave palestinienne 36 284 personnes auraient été tuées par Israël, dont plus de 14 100 enfants et 9 000 femmes. Plus de 82 000 personnes auraient été blessées, dont 12 300 enfants, rapporte UNICEF.

Plus de 610 000 enfants qui habitent dans la bande de Gaza sont sérieusement menacés par l’agression criminelle du régime sioniste.