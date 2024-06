Le scandale et la honte et de ceux qui restent silencieux devant les crimes sionistes resteront gravés dans l’histoire (kanaani)

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a écrit sur son compte X : En plus des massacres quotidiens, la destruction de presque tous les hôpitaux, le manque de médicaments et d'équipements médicaux, la grave pénurie de nourriture et de carburant et la panne des générateurs électriques dans la bande de Gaza, le manque d'eau s'ajoute désormais aux autres problèmes des habitants de Gaza dans une chaleur extrême. »

« L'UNRWA affirme que le manque d'eau a maintenant aggravé le problème de la famine à Gaza, et qu'en raison du manque de carburant et de "la défaillance des installations vitales de Gaza", les gens sont obligés de parcourir de longues distances dans une chaleur extrême et de faire la queue pour recevoir de l'eau » a-t-il ajouté.

« Il ne fait aucun doute que la nation palestinienne, opprimée mais résiliente, mettra à genoux le régime criminel d’Israël, malgré toutes les douleurs et souffrances innombrables et amères » a indiqué le porte-parole de la diplomatie iranienne.