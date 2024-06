Le 27e Forum économique international de Saint-Pétersbourg s'est ouvert

Le forum, dont le thème est « La formation de nouvelles zones de croissance comme pierre angulaire d'un monde multipolaire », se concentrera sur les questions économiques clés auxquelles sont confrontés la Russie, les marchés émergents et le monde. Un certain nombre de responsables de médias internationaux seraient également présents à cet événement.

« La Russie est ouverte à un dialogue et à une interaction constructifs avec ses partenaires et est prête à travailler ensemble pour résoudre les problèmes économiques, sociaux, scientifiques et technologiques de notre époque », a déclaré le président russe Vladimir Poutine dans son message de félicitations au forum.

Ce forum de quatre jours proposera plus de 400 événements commerciaux, dont des séminaires, des dialogues et des tables rondes, sur des thèmes allant de la transition économique mondiale au développement des technologies de pointe.

Depuis sa création en 1997, le SPIEF est devenu une plateforme mondiale de renom permettant à la communauté des affaires de discuter des questions économiques cruciales auxquelles la Russie et le monde sont confrontés.

« Nous sommes sur la voie d'un monde multipolaire », a déclaré Anton Kobyakov, conseiller du président Vladimir Poutine et secrétaire du comité d'organisation du SPIEF.