Le bilan de l'agression israélienne s'est alourdi à 400 martyrs au Liban

Le ministère libanais de la Santé a annoncé que 400 personnes ont été tuées et 1.603 blessées depuis le début des attaques de l'armée israélienne contre le pays le 7 octobre.