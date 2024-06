14 pays n’ont pas soutenu la résolution anti-Iran du Conseil des gouverneurs

Téhéran (IRNA)- Bien que la résolution hâtive et non constructive proposée par les trois pays européens, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, sur le programme nucléaire pacifique de l'Iran ait été adoptée par le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, 14 pays ne l’ont pas soutenu.

La Chine et la Russie ont voté contre la résolution et les pays suivants se sont abstenus : Inde, Indonésie, Kenya, Namibie, Qatar, Turquie, Algérie, Arménie, Burkina Faso, Bangladesh et Afrique du Sud. La délégation du Paraguay n'a pas eu le droit de vote. Outre les trois pays européens proposant la résolution, le Danemark, l'Équateur, la Finlande, le Japon, la Corée du Sud, les Pays-Bas, Singapour, l'Espagne, l'Ukraine, les États-Unis, l'Uruguay, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la Bulgarie, le Canada et le Costa Rica ont également voté en faveur de la résolution. Cette résolution, adoptée il y a quelques heures lors de la réunion du Conseil des gouverneurs, sans faire référence à la coopération de l'Iran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, demande à Téhéran de prendre « les mesures nécessaires et urgentes » pour résoudre les problèmes allégués de manière pacifique.