L'Iran condamne fermement la profanation de la mosquée Al-Aqsa par des sionistes extrémistes

Selon l’IRNA, Nasser Kanaani a ajouté : « L'action des sionistes extrémistes dans la profanation de la mosquée Al-Aqsa avec le soutien des forces militaires et de sécurité du régime usurpateur israélien et la coïncidence de cette action provocatrice avec la poursuite du génocide et des crimes du régime d'apartheid sioniste dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, montre l'intention de ce régime sur l'intensification de la crise en Palestine et dans la région. »

Le porte-parole de la diplomatie a souligné : « La terre de Palestine et la mosquée Al-Aqsa sont respectées par tous les véritables adeptes des religions abrahamiques, et la secte sioniste raciste ne gagnera que la haine mondiale, en particulier de la part des nations musulmanes, en perpétrant ces actes d’insulte et provocateurs. »

Kanaani a déclaré : « Le régime infanticide israélien est maintenant plus isolé que jamais dans le monde, et sans aucun doute, de telles actions ne feront que conduire à l'intensification de cet isolement et à l'aggravation de la haine anti-sioniste dont ce régime fait l’objet. »

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a appelé à une action des pays islamiques pour contrer efficacement les actes criminels du régime usurpateur sioniste contre la nation palestinienne, ainsi qu'à soutenir les lieux saints islamiques et religieux, en particulier la mosquée Al-Aqsa, qui est le premier Qibla des musulmans du monde.