Poutine en réponse au PDG d'IRNA : Nous préserverons les acquis du président Raissi dans les relations bilatérales

Vladimir Poutine a tenu ces déclarations lors d'une réunion avec les chefs des agences de presse nationales et étrangères en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (nord-ouest de la Russie).

Le Président russe a ajouté : « Nous sommes pour le renforcement des relations économiques et commerciales avec l'Iran et nous cherchons toujours à élargir la coopération, notamment dans le domaine de haute technologie. »

M.Poutine a poursuivi : « Nous avions de très bonnes relations avec le président Raïssi. C'était un partenaire fiable et un homme politique très sérieux et en même temps une personne avec son propre sens de l'humour. »

« Nous essayons toujours d'élargir les accords bilatéraux conclus sous M. Raissi et nous sommes sur la bonne voie et nous ferons progresser nos relations bilatérales. M. Raissi a joué un rôle très important à cet égard », réaffirme Vladimir Poutine.

« La situation en Iran est bonne et stable, et le pouvoir exécutif iranien est parfaitement organisé et stable », a encore déclaré le Président russe.