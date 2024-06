Téhéran qualifie de « contreproductive » l'adoption d'une résolution anti-iranienne au Conseil des gouverneurs de l’AIEA

Le Ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran condamne fermement l'action d'un certain nombre de pays qui ont adopté une résolution contre l'Iran lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

« La République islamique d'Iran considère la présentation et l'approbation de cette résolution comme une action politique et non constructive et une continuation des politiques précédentes échouées de certains pays occidentaux et une tentative d'abuser politiquement des mécanismes internationaux contre pays indépendants », peut-on lire dans le texte.

Le ministère des Affaires étrangères a ajouté : « La République islamique d'Iran s'engage à poursuivre la coopération technique avec l'Agence internationale de l'énergie atomique dans le cadre de ses droits et obligations internationaux fondés sur le Traité de non-prolifération et l'Accord de garanties.

Toujours dans cette déclaration, il est indiqué : « La publication de cette résolution n'a aucun effet sur la volonté de la République islamique d'Iran de poursuivre l'exploitation pacifique et civile de l'énergie nucléaire et de généraliser ses plans de développement nucléaire conformément aux droits de la nation iranienne en vertu des traités internationaux pertinents. »