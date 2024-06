L'Iran rejette les allégations du Conseil des gouverneurs à son encontre

Dans la lettre adressée au président tournant du Conseil de sécurité ainsi qu'au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, Iravani a déclaré que la troïka européenne continuait d'accuser la République islamique d'Iran de ne pas respecter ses obligations au titre de l'accord nucléaire, tout en ignorant délibérément et intentionnellement l'origine de la situation actuelle.

Il a souligné que la décision de Téhéran de prendre des mesures de réforme est pleinement conforme à son droit inhérent, conformément aux clauses 26 et 27 de l'accord nucléaire, en réponse au retrait unilatéral des États-Unis de l'accord.

L'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran a ajouté dans sa lettre que l'objectif de cette décision iranienne, prise une année entière après le retrait illégal des États-Unis et l'échec des trois pays européens à mettre en œuvre les engagements de levée des sanctions, était très clair : rééquilibrer les obligations et les intérêts mutuels contenus dans l'accord nucléaire.

Dans sa lettre, M. Iravani souligne que la République islamique d'Iran a toujours respecté les obligations qui lui incombent en vertu de ses accords de garanties (CSA), notamment en coopérant au maximum avec l'AIEA pour ses activités de vérification en Iran, ajoutant : « L'Iran a jusqu'à présent été soumis à l'accord de garanties de l'AIEA et à l'accord de garanties de l'UE : Jusqu'à présent, l'Iran a été soumis aux activités de vérification et de surveillance les plus rigoureuses de l'AIEA.

La lettre iranienne souligne que l'adhésion de la République islamique d'Iran à ses obligations au titre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) reste intacte. Les États parties au TNP ne devraient pas être empêchés d'exercer leur droit inaliénable de développer, d'étudier, de produire et d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Toute allégation contraire est sans fondement et totalement inacceptable.

L'affirmation selon laquelle le programme nucléaire iranien a atteint un point critique et irréversible, associée aux allégations selon lesquelles les activités nucléaires pacifiques de l'Iran constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales, sont totalement fausses et sans fondement.