Les délégations quittent la session spéciale sur la Palestine alors que le discours du représentant d'Israël commence

Cela s'est produit lors de la 112e session de la Conférence internationale du travail, qui s'est tenue jeudi au siège des Nations unies à Genève.

Au cours de la session spéciale sur la Palestine, la délégation iranienne et plusieurs représentants d'États ont protesté contre la présence d'un représentant du gouvernement israélien.

Les fonctionnaires se sont retirés en signe de protestation contre les attaques israéliennes sur Gaza

L'ambassadeur et représentant permanent de notre pays auprès des Nations Unies à Genève a déclaré lors de cette réunion, faisant référence au génocide continu du régime israélien à Gaza depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui : le marché du travail à Gaza s'est effondré à cause de ce massacre, des destructions importantes des infrastructures, des déplacements, de la faim et des droits. Le travail sur cette terre est complètement violé.

Ali Bahreïni a souligné que l'ampleur du capital humain et physique laissera à jamais des effets destructeurs irréparables en Palestine et a déclaré : L'Organisation internationale du Travail devrait condamner ces crimes du régime israélien à Gaza dans un langage expressif et prendre des mesures concrètes pour soutenir les travailleurs de Gaza.