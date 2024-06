Mettre fin au soutien américano-européen à Israël est le seul moyen de mettre fin à la douloureuse tragédie en Palestine (Téhéran)

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Nasser Kanani, a écrit dans une note sur l'espace virtuel : Joseph Borrell, responsable de la politique étrangère de l'UE, a déclaré : « Les rapports en provenance de Gaza montrent que la seule réalité qui régit la vie de centaines de personnes et des milliers d'innocents dans cette enclave assiégée, c'est de la violence et de la souffrance. Conformément à l'ordonnance de la Cour internationale de Justice, il est nécessaire de mener une enquête indépendante sur ces informations. »

Le porte-parole de l'agence diplomatique a ajouté : « Les crimes du régime d'apartheid contre les citoyens palestiniens, les enfants et les femmes sont clairs pour tous les peuples du monde. Des crimes qui sont terribles et déchirants. Ce ne sont pas des mots, mais l’arrêt complet et pratique du soutien américain et européen au régime sioniste raciste, qui mettra fin à cette douloureuse tragédie et à cette violence imprudente et barbare en cours contre le peuple palestinien. »