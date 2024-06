La ville de Saada, au Yémen, se mobilise en faveur de la Palestine

Les manifestants ont brandi les drapeaux yéménites et palestiniens, les drapeaux de la liberté, les drapeaux et les bannières appelant au boycott des produits américains et israéliens.

Les manifestants ont appelé les forces armées yéménites à répondre aux massacres sionistes et à la guerre génocidaire contre le peuple palestinien, ainsi qu'à répondre à l'agression économique et militaire contre notre pays, dénonçant l'escalade économique américaine, saoudienne et émiratie contre notre pays.

Dans la déclaration publiée par le rassemblement, les manifestants ont condamné la dangereuse escalade des crimes américains commis depuis 8 mois contre le peuple palestinien et la commission de massacres majeurs contre les personnes déplacées par la machine de destruction américano-sioniste à Gaza.

Ils ont dénoncé la profanation par l'ennemi du caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa et les insultes obscènes contre le sceau des prophètes et des messagers, qui constituent une offense pour tout musulman, et ont condamné les crimes continus de l'ennemi contre les Palestiniens à Jérusalem et en Cisjordanie occupée.

Ils ont affirmé leur soutien total au front de la résistance et du djihad en Palestine, au Liban et en Irak, se déclarant fiers de l'intensification des opérations et du développement des capacités de nos vaillantes forces armées, et ont salué les opérations conjointes entre les forces armées yéménites et la résistance islamique irakienne.

Ils ont appelé les régimes arabes retardataires à revoir leurs positions et à prendre des mesures sérieuses en faveur du droit des Palestiniens, en soutenant concrètement la cause palestinienne et en rompant les liens avec l'ennemi.

Le rassemblement a également affirmé la fermeté de la position de soutien au peuple palestinien et la poursuite des activités, de la mobilisation, des marches et de la lutte contre les pressions exercées par les États-Unis et le Royaume-Uni sur le peuple yéménite.

Ils ont renouvelé l'appel au boycott des produits américains et israéliens et des entreprises qui les soutiennent, avertissant les outils régionaux de l'ennemi de ne pas persister dans l'agression contre notre pays et notre économie, et que nous ne resterons pas les bras croisés face à leur agression.