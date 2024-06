Les médias doivent faire un pas vers la construction d'un monde multipolaire (Directeur général de l'IRNA)

Dans une interview accordée à l'agence de presse russe Sputnik en marge du Forum international de Saint-Pétersbourg, le directeur général de l'Agence de presse de la République islamique d'Iran (IRNA) a déclaré que le monde évoluait vers un monde multipolaire, soulignant que les pays s'éloignaient progressivement du système actuel et de l'unilatéralisme dans le monde et qu'un horizon clair était attendu dans ce domaine.

M. Ali Naderi qui s'est rendu à Saint-Pétersbourg à l'invitation officielle du conseiller du président russe, a déclaré que le président Poutine s'était efforcé de présenter une vision réaliste des problèmes en s'appuyant sur ses convictions lorsqu'il s'est entretenu avec les dirigeants des agences de presse internationales.

M. Naderi a ajouté que lors de cette rencontre, le président russe souhaitait exprimer son point de vue de manière très claire et réaliste sur la question de la guerre en Ukraine, les relations de la Russie avec l'Amérique, avec Trump ou Biden, l'Europe et d'autres questions mondiales. Il a noté que cette réunion pourrait être très efficace et décisive dans l'environnement international actuel, et qu'elle était importante de ce point de vue.

Dans une autre partie de l'entretien, le directeur général de l'Agence de presse de la République islamique d'Iran (IRNA) a expliqué que l'attaque des médias occidentaux contre des pays comme l'Iran et la Russie était un exemple de terrorisme médiatique.

M. Naderi a ajouté que l'Iran et la Russie sont actuellement confrontés à des attaques médiatiques de la part de l'Occident et qu'ils sont victimes du terrorisme médiatique.

Selon lui, la tâche des médias des pays indépendants dans les conditions de l'attaque médiatique de l'Occident est d'unifier et de renforcer la voix du peuple de leurs pays dans l'arène internationale, notant que les relations médiatiques irano-russes ont actuellement atteint un niveau acceptable.

M. Naderi a souligné que l'Agence de presse de la République islamique d'Iran (IRNA), en tant qu'agence de presse officielle du pays, entretient des relations très étroites avec les médias russes, notamment TASS et Sputnik.