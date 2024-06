Inauguration du plus grand projet de dessalement d'eau du Moyen-Orient dans le sud de l’Iran

Hier, le plus grand projet de dessalement du Moyen-Orient sur les terres a été mis en service par le ministre de l'Énergie dans la province de Sistan et Balûchistân, dans le sud-est.

Un plan qui était censé être mis en œuvre par l’ayatollah Raïssi. Ce projet vaste et unique, tout en fournissant de l'eau à la moitié de la population de la région de Zāhedān et du Sistan, réduit la dépendance à l'eau potable dans ces zones situées hors des frontières.

Le gouverneur du Sistan-Baloutchistan, Mohammad Karami, a déclaré : « Le projet d'approvisionnement en eau d'urgence de la région du Sistan est un projet unique et un modèle, et il montre que si nous voulons réaliser de grands projets dans le pays, nous pouvons rapidement façonner le travail».

Le PDG de la Société des eaux et des eaux usées du Sistan et Baloutchistan a également déclaré : Le système de dessalement de l'eau du Plan global d'approvisionnement en eau du Sistan et Zāhedān est le plan d'eau du ministère de l'Énergie et, avec l'achèvement et l'exploitation de ce plan, la possibilité de dessalement de 100 000 mètres cubes d'eau par jour est réalisée.