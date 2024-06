Ancien officier du renseignement militaire américain : les BRICS dépasseront le G7 dans 20 ans

Selon un rapport de Sputnik, l’Américain Scott Ritter s’est exprimé en vidéoconférence lors d’un sommet à Saint-Pétersbourg malgré la saisie de son passeport par le régime Washington.

« Les économies des pays BRICS ont une croissance moyenne plus élevée que celle des pays du G7 – composés du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, de l'Angleterre et des États-Unis, ainsi que de l'Union européenne. Avec des taux de croissance toujours plus élevés et la capacité du groupe à ajouter davantage de membres, les BRICS semblent prêts à dépasser le G7 d’ici deux décennies. », a ajouté le média russe citant l'spécialiste américain.