Réunion D-8: l’Iran dévoile ses neuf initiatives en faveur de Gaza

Les propositions d'Ali Bagheri Kani à la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des affaires étrangères du G8 concernant Gaza sont les suivantes :

1. Mise en place d'un « programme de soutien à l'organisation du D-8 concernant la Palestine ». Ce programme peut inclure des contributions collectives et des contributions des pays membres aux besoins de développement et de reconstruction de la Palestine.

2. Le soutien du G8 à une conférence internationale sur la reconstruction de Gaza et la création d'un fonds islamique destiné à recueillir l'aide financière des pays islamiques.

3. Former un groupe de contact du D-8 pour accompagner le groupe de contact de l'OCI dans les efforts internationaux visant à mettre fin à la guerre contre la bande de Gaza et à envoyer de l'aide humanitaire internationale dans la région.

4. Cessation et suspension de toutes les relations politiques, économiques et commerciales avec le régime sioniste.

5. Reconnaissance de l'armée du régime sioniste d'occupation et de ses organes de sécurité comme « organisations terroristes » en raison de la commission de crimes de génocide, de crimes de guerre et de violations flagrantes des droits de l'homme et du droit humanitaire international.

6. Le soutien de l'organisation D-8 à la reconnaissance du régime israélien en tant qu'apartheid et aux efforts conjoints des États membres pour relancer la résolution 3379 de l'Assemblée générale des Nations unies.

7. L'appui de l'organisation islamique G-8 à un dialogue palestinien global impliquant tous les groupes palestiniens afin de parvenir à un consensus et à l'unité nationale palestinienne, ainsi qu'à un accord sur l'administration des territoires palestiniens après la fin de la guerre et la tenue d'élections.

8. La demande de l'organisation islamique G8 de suspendre l'adhésion et la participation du régime sioniste aux institutions et activités internationales, y compris l'exclusion de ce régime des Jeux olympiques de Paris et de .....

9. La création d'un comité juridique conjoint par les pays islamiques membres du G8 pour apporter un soutien juridique à la Palestine dans les campagnes juridiques internationales en cours auprès de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale, etc.