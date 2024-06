Le massacre de Nuseirat a révélé la complicité des Etats-Unis avec le régime sioniste (Hamas)

Dans un communiqué publié à la suite de l'annonce de l'opération de Nuseirat, le mouvement a déclaré : « L'opération de libération des prisonniers, qui a coïncidé avec un massacre brutal à Nuseirat au cours duquel plus de 210 Palestiniens ont été tués, pour la plupart des femmes et des enfants, confirme la nature de cette entité fasciste criminelle, qui s'est éloignée des valeurs de la civilisation et de l'humanité ».

Ce que l'armée d'occupation nazie a annoncé, c'est la libération d'un certain nombre de ses prisonniers à Gaza, après plus de huit mois d'agression au cours de laquelle elle a utilisé tous les moyens militaires, sécuritaires et technologiques et commis tous les crimes, y compris les massacres, l'extermination, le siège et la famine.

«Notre vaillante résistance conserve toujours le plus grand nombre de prisonniers en sa possession et est capable d'augmenter son nombre de prisonniers, comme elle l'a fait lors de la récente opération héroïque de capture qu'elle a menée dans le camp de Jabalia à la fin du mois dernier».

Le communiqué du Hamas salue « les combattants de la résistance qui se sont heurtés aux forces spéciales israéliennes lors de leur incursion à Nuseirat ».

Le communiqué évoque également le « rôle américain » dans l'opération, déclarant : « Nous affirmons que ce qui a été révélé par les médias américains et hébreux sur la participation américaine à l'opération criminelle menée aujourd'hui prouve une fois de plus le rôle complice de l'administration américaine et sa pleine participation aux crimes de guerre commis dans la bande de Gaza, ainsi que la fausseté de ses positions déclarées sur la situation humanitaire et son souci de la vie des civils. »

La déclaration appelle les peuples arabes et islamiques, ainsi que les peuples libres du monde entier, à accroître la pression et à intensifier le mouvement de condamnation de l'agression et du génocide à Gaza. « Nous appelons également la communauté internationale et les Nations unies à prendre réellement position sur ces crimes prolongés, qui sont répugnants pour l'humanité et qui se produisent avec le son et l'image devant le monde entier, et à œuvrer pour les arrêter et traduire les auteurs en justice afin qu'ils répondent de leurs crimes et de l'assassinat d'enfants et de civils de sang-froid », ajoute la déclaration.